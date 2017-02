'Tbs’er Poortugaal flipte door uitzicht op slapper regime'

Dit stellen mede-patiënten en personeelsleden van De Kijvelanden. T. zou volgens hen zondag worden overgeplaatst naar De Blink; een resocialisatie-huis gevestigd in Rotterdam-Noord. Daar is plaats voor maximaal 36 tbs’ers die daar worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij.

Overdag gaan de mannen werken, ’s avonds moeten ze op tijd binnen zijn en gaat de voordeur op slot. ,,Je zou denken: eindelijk, meer vrijheid!’’, aldus een patiënt. ,,Maar de meeste patiënten ervaren De Blink juist als een gruwel: de mannen zitten met elkaar op een kluitje. Hardhandige confrontaties zijn aan de orde van de dag, zeker ook omdat er maar weinig toezicht is.’’

Zwollenaar Michel T. kreeg in 1999 tbs opgelegd voor een poging tot doodslag nadat hij een plaatsgenoot had toegetakeld met een klauwhamer. Tijdens zijn gevangenschap ging hij een medegedetineerde met een biljartkeu te lijf. In 2004 was het weer raak. T. mishandelde in Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug een medewerker. Door verkeerd medicijngebruik zou hij zijn beheersing zijn kwijtgeraakt.

,,Ik ben bang dat dat nu ook het geval is geweest’’, zegt een 40-jarige medegedetineerde. Hij vervolgt: ,,Michel is een goede jongen, als hij maar gewoon zijn medicatie neemt. Het is moeilijk in te schatten in welke gemoedstoestand hij verkeert, want je ziet geen emotie in zijn ogen. Hij is, zeg maar, ‘vlak’ door de medicijnen, maar hij is boomlang en beresterk.’’

De medepatiënten zijn afgelopen zondag geïnformeerd over het overlijden van de medewerker. ,,Het duurde daarna echt niet lang voordat ook het bezoek wist dat het Michel T. de ellende had aangericht’’, zegt de partner van één van de gedetineerden.

T. zat op de afdeling Robijn van De Kijvelanden en kreeg daar de laatste maanden relatief veel bewegingsvrijheid. Hij was al een aantal malen met proefverlof geweest en mocht ook klusjes buitenshuis doen, voornamelijk op het terrein van psychiatrisch centrum Delta in Poortugaal.

Intussen worden steeds meer details bekend over het steekdrama dat zich vrijdagmiddag voltrok in de tbs-kliniek. Het onfortuinlijke slachtoffer, dat nog in zijn inwerkperiode zat, werd vanuit het niets aangevallen met een schaar die T. had gekregen bij knutselactiviteiten.

,,De steekpartij moet afschuwelijk zijn geweest’’, zegt een patiënt die weet hoe het er op de Robijn aan toe gaat. ,,De scharen daar zijn van die kinderscharen, met stompe punten.’’ T. stak meerdere malen in op zijn slachtoffer. Medisch personeel haalde alles uit de kast om zijn leven te redden. Tevergeefs, de man overleed zondag.

Het slachtoffer was in Rotterdam actief in het welzijnswerk. Hij was jongerencoach in achterstandswijken en was vrijwilliger bij de christelijke jeugdorganisatie Youth for Christ. De verslagenheid daar is groot. ,,Hij was een enthousiaste en bevlogen man. Ons gebed en medeleven gaan uit naar zijn naaste familie.’’