'Te weinig woningen voor gezin'

Rotterdam vermindert het aantal goedkope woningen de komende jaren met maar liefst 20.000. Daarvoor in de plaats worden woningen in het midden- en dure segment teruggebouwd.



Het gemiddelde cijfer voor de 'gezinsvriendelijkheid' komt uit op een 6,3. "Met zo'n krappe voldoende nemen we geen genoegen'', zegt De Langen. "Op basis van de uitkomsten zullen we dit voorjaar met voorstellen komen om het woon- en leefgenot van gezinnen in Rotterdam te verbeteren.''



Veel respondenten beklagen zich via gezinsonderzoek.nl ook over de algehele verruwing in de stad. De Langen zegt niet verrast te zijn. "Je hoort en je ziet het vrijwel overal op straat in Rotterdam: asociaal gedrag, soms een ronduit intimiderende sfeer en vaak grof taalgebruik. Veel ouders voelen er weinig voor om hun jonge kinderen in zo'n omgeving te laten opgroeien.''