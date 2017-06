Team Hope uit Spijkenisse begint vol goede moed aan Roparun

Vijftien kilometer na de start gaat het allemaal zoals het hoort, volgens teamlid Peter Verhelst. ,,Het ziet er voorlopig allemaal prima uit. We zijn gisteren om 18.00 uur vertrokken vanuit Spijkenisse naar ons basiskamp in Libermont. We hebben heel de weg in de bus alleen maar lol met elkaar gehad. En vandaag zijn we vroeg opgestaan om naar de startlocatie te gaan.''



Het is de tweede keer dat de Spijkenisser meedoet aan de estafetteloop. ,,De eerste keer was drie jaar geleden. Toen liep ik met een ander team mee. Maar ik hoorden al van veel bekenden dat zij het ook wel zagen zitten om zich in te zetten voor de Roparun. Ik heb toen afgesproken dat als het me beviel, we met zijn alleen een team zouden oprichten.'' Over dat besluit hoefde Verhelst niet lang na te denken. Lachend: ,,Al in de bus naar Parijs was ik verkocht.''



Het mooiste voor hem is dat het hele team samen naar een doel toe werkt. ,,Je bent er al maanden van tevoren mee bezig. En hoe dichterbij het kwam, hoe spannender het werd. Wat ik zelf ook bijzonder vindt, is dat ons basisteam speciaal naar de startlocatie is afgereisd om ons uit te zwaaien. Dat voelt wel erg goed.''