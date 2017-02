Techniek College deels ontruimd na klachten over prikkelende lucht

Rotterdamse politie heeft taser alleen nog preventief ingezet

11:27 De Rotterdamse politie heeft het stroomstootwapen nog niet gebruikt sinds het bij wijze van proef is toegevoegd aan de uitrusting van de hondengeleiders. Wel is er onlangs door een agent mee gedreigd aan de Groenezoom, waar een 54-jarige Rotterdammer zijn vrouw had bedreigd met een kapmes.