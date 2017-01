Toen kwam er een onderwerp over Rotterdam. Dat uitkeringstrekkers hier verplicht zijn om, zonder enige extra vergoeding, vrijwilligerswerk te verrichten voor hun uitkering. Dat heet 'de tegenprestatie'. En ze hadden zo'n uitkeringstrekker gevonden die ze in beeld konden interviewen. Ja, het gaf een dagritme, zei hij. En het was fijn als er weer waardering was voor het werk. Maar ja, hij moest ook eerlijk zijn: het leidde lang niet in alle gevallen tot een betaalde baan. Ik keek op van mijn laptop en zag wat hij bedoelde. Bij hem was er wel wat meer nodig.

Hij had van dat achterover geplakte haar. Een modieuze baard. Maar dan plukkerig. Hij maakte een beetje smoezelige indruk waardoor je denkt: 'meneer, jij had je vanmorgen ook wél kunnen douchen'. Toen kwam de naam van de goede man eronder te staan. ­Maarten Struijvenberg. Shittepetit: dit was geen willekeurige vrijwilliger, dit was de wethouder zelf. Oei, wat een blunder van mij. Ik moet echt naar de Pearl, de Hans Anders en de Eyewish. Want dat ik hém niet herkende. Terwijl ik hem weleens in het echt heb ontmoet, tot wederzijds ongenoegen. Maar dat terzijde.

Er kloppen drie dingen niet aan uw beleid met de tegenprestatie, meneer Struijvenberg. Ten eerste is vrijwilligerswerk vrijwillig, dat zegt het woord gek genoeg al. Maar u maakt er doodleuk een verplichting van. Ten tweede heb ik een ouder echtpaar als cliënt, waarbij hij 100 procent arbeidsongeschikt is en zij thuishulp krijgt, die van u toch de tegenprestatie moeten verrichten.



En ten derde zagen wij woensdag een echte uitkeringstrekker op tv die thuiszorg deed bij een oudere mevrouw. En dat is werk. Sterker nog, dat was vroeger gewoon betaald werk. Daar zijn banen wegbezuinigd die u nu via uw plannetje met de verplichte tegenprestatie weer invult.



Dat is niet eens een beetje smoezelig. Dat is erg