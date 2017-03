Tekort aan taalhulpen in de regio

Noodzakelijk

De taalondersteuning die vrijwillige organisaties bieden, is iets anders dan klassikaal taalonderwijs. Taalhulp richt zich op praktische taalbeheersing in het dagelijks leven. Dat is een noodzakelijke aanvulling op de gewone lessen, stelt Eline Dragt van het landelijk steunpunt voor taalorganisaties Het Begint met Taal.



,,In de klas is er nooit genoeg tijd om iedereen aan bod te laten komen. Om een taal te leren, moet je kilometers maken en je kennis in de praktijk gebruiken.''



Stijging

Dragt ziet het aantal aanvragen voor taalhulp flink stijgen sinds het begin van de vluchtelingencrisis in 2015. ,,Het is in meerdere regio's een probleem. Er zijn niet alleen onvoldoende vrijwilligers, maar ook de financiering schiet tekort. Mensen zetten zich gratis in, maar zaken als lesmateriaal en locatiehuur kosten toch geld.''



Taalcoaching Capelle is dringend op zoek naar jongere vrijwilligers. ,,Nu melden vooral ouderen zich aan. Natuurlijk kun je als 80-jarige nog prima dit werk doen, maar het houdt op een gegeven moment toch een keertje op. Die grote groep mensen vervangen, dat wordt erg lastig.''

Jongeren blijken moeilijk te werven, aldus Van den Emster. ,,Het is niet zo dat ze per se niet willen, maar ze hebben er door werk of gezin vaak de tijd niet voor.''



Ook het koppelen van een taalhulp aan een aanvrager is volgens Van den Emster een struikelblok. ,,Je kunt niet zomaar iedereen aan elkaar koppelen, je moet met elkaar kunnen opschieten. Als de gesprekken niet lopen, heeft niemand er iets aan. Bovendien doen de vrijwilligers dit in hun vrije tijd. Ik kan ze niet iets laten doen waar ze geen voldoening uit halen.''