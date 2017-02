Tentoonstelling brengt ode aan Rotterdamse vrouwen

Als oudste kind was het ook niet de bedoeling dat ze het transportbedrijf van haar vader zou overnemen. ,,Dat werk was niet voor een vrouw. Mijn jonge broertje nam het bedrijf over'', zegt Kroes. Die denkwijze voerde nog lang de boventoon in de samenleving, maar Kroes trok haar eigen plan. Na een studie economie werkte ze als wetenschapper, zat ze in de Rotterdamse gemeenteraad en werd ze in 1971 voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer.



Nu, na een politieke carrière waarbij ze het schopte tot vice-president in de Europese Commissie en Europees commissaris, is zij één van de vrouwen die centraal staan in Vrouwen van Rotterdam, een tentoonstelling over Rotterdamse vrouwen tijdens de wederopbouw. Lange tijd bleven hun verhalen onderbelicht en onbekend, terwijl vrouwen juist belangrijk waren.