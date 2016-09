Terreurverdachte op vrije voeten

De twee mannen van Algerijnse afkomst werden samen met de Fransman Anis B. in Rotterdam-West opgepakt. Anis B. wordt in Frankrijk verdacht van het voorbereiden van een aanslag tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. In Rotterdam logeerde hij volgens justitie bij Djamel I. In diens woning aan de Burgemeester Meineszstraat vond de politie 45 kilo munitie, waaronder honderden kogels voor een automatisch geweer.



Vandaag heeft de politie in dat zelfde onderzoek twee Rotterdammers van 30 en 32 jaar oud opnieuw aangehouden. Zij zouden samen met een andere Rotterdammer (36) de munitie hebben geleverd die in de kelderbox van Djamel I. lag. De twee zaten daar al eerder voor vast en werden voorlopig vrijgelaten, maar er is nieuw bewijs in de zaak.



Munitie

Een getuige heeft bij jusititie verklaard dat de twee Algerijnse Rotterdammers de schakel waren tussen de Franse terreurverdachten Anis B. en Reda Kriket én de drie mannen die de munitie hebben geleverd. Zij zouden na bemiddeling van die getuige iedereen met elkaar in contact hebben gebracht. Die getuige, die tot verbijstering van advocaten van de verdachten niet is aangehouden, is inmiddels uitgeweken naar Frankrijk.



Justitie is er inmiddels van overtuigd dat de twee Algerijnse Rotterdammers geen terroristische cel vormden. Ze worden wel, samen met de wapenleveranciers, gezien als hulptroepen voor de Franse terroristische organisatie. Volgens de officier van justitie hadden ze kunnen weten dat zo'n grote lading munitie voor een terreuractie bestemd was. ,,Daar pleeg je geen overvallen mee.''