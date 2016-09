Teruglezen: Wind deert bezoekers Havendagen niet

Update Motorcoureur Bendsneyder derde op Silverstone

14:51 De Nederlandse motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zondag voor de eerste keer het podium gehaald in de Moto3. De zeventienjarige Rotterdammer eindigde op het circuit van Silverstone als derde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De beste prestatie van Bendsneyder in zijn debuutseizoen was de zevende plek, een klassering die hij in de vorige twee grands prix haalde.