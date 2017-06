The Flying Dutch pronkt met grote namen

Top-dj's van Nederlandse bodem vormen de line-up van de derde editie van The Flying Dutch, overmorgen in Amsterdam, Eindhoven en natuurlijk in Rotterdam. Onder meer Hardwell, Nicky Romero en Spijkenisser Afrojack prijken op de poster.

Het festival is het geesteskindje van John Ewbank, songwriter en muziekproducent. De vorige edities bleken een groot succes. ,,,Het is een soort homecoming van onze nationale dj's die zo'n succes kennen wereldwijd. Natuurlijk de jongens uit de top 10, maar met 32 dj's in de top 100 is er een hoop om trots op te zijn'', vertelt John Ewbank.

,,Dash Berlin bijvoorbeeld is in Zuid-Amerika heel erg groot, maar hier is hij nog wat onbekender voor het grote publiek. We hebben zoveel talent rondlopen en het zijn mega-ambassadeurs voor ons land.'' Hij is heel trots op de variatie in het programma. ,,Met Lucas & Steve, Kris Kross Amsterdam en Don Diablo erbij hebben we dit jaar een zeer gebalanceerde line-up.''

Duizenden jonge muziekliefhebbers gingen vorig jaar uit hun dak op de The Flying Dutch, editie 2016

Met de heli

Net als bij het Bevrijdingsfestival worden de acts met een helikopter van locatie naar locatie gebracht. Alle artiesten gaan door het luchtruim om op de drie festivallocaties te kunnen draaien. Daardoor wordt er een groot publiek bediend in verschillende steden. ,,Het is natuurlijk een leuk idee om een homecoming te willen organiseren voor onze locale helden, maar logistiek en qua kostenstructuur was het zeker een uitdaging. Het idee van rondvliegen was eigenlijk een noodzaak. Eén terrein houdt te weinig mensen om zoveel toppers te kunnen betalen, dus was ik genoodzaakt aan meerdere plekken te denken. Nu vliegen we om het schema sluitend te krijgen... Ergo: The Flying Dutch.''

Dat betekent dat iedereen dezelfde artiesten ziet, maar in een andere volgorde. ,,Het is een zeer grote productie die we samen doen met Alda Events, maar het is nu het 3de jaar en alles gaat steeds beter. De dingen waar we tijdens vorige edities tegenaan liepen, zoals een probleem met de toiletten op de eerste editie in Rotterdam, los je op. Je blijft verbeteren.''

''Ik ben heel trots op de variatie in het programma'', aldus John Ewbank.

Lokaal

Quote We mogen trots zijn op het talent dat in Nederland rondloopt. We bekleden ruimschoots de eerste plek als het aankomt op internationaal dj-talent John Ewbank Hoeveel mensen je kunt verwachten, hangt af van de line-up, vertelt Ewbank. Vorig jaar draaiden de razend populaire Armin van Buuren en Martin Garrix ook en bezochten 120.000 mensen het festival. Dit jaar wordt er rekening gehouden met 100.000. Dat zijn er evenveel als de eerste editie van het festival.



Overal komen de Nederlandse dj-helden vandaan. Spijkenisser Afrojack staat ook op het festival. In Rotterdam sluit hij het feestje af. In Eindhoven staat de Brabantse Hardwell als afsluiter. Nicky Romero laat Amsterdam op zijn grondvesten schudden.



,,In alle contreien heb je wel helden. Het lokale gevoel heerst, zoals met bijvoorbeeld Afrojack en Oliver Heldens in Rotterdam. Maar we willen de drie festivals ook met elkaar verbinden dit jaar.''



Wie het festival bezoekt en The Flying Dutch-app heeft gedownload, zal later op de avond een moment van verbondenheid voelen. Om 21.50 uur tot 22.00 uur worden alle app-gebruikers met elkaar verbonden. ,,Dat geeft een gevoel van verbinding en samenzijn: net als we bij Koningsdag hebben of bij het Nederlands elftal. We mogen trots zijn op het talent dat in Nederland rondloopt. We bekleden ruimschoots de eerste plek als het aankomt op internationaal dj-talent.''

Twee lokale helden: Lee Towers zong vorig jaar 'You Never Walk Alone' ter afsluiting van het optreden van Afrojack op festival The Flying Dutch.

Kleuren

Ook dit jaar zijn er, zoals in voorgaande jaren, weer verschillende podia. ,,Net als het eerste jaar zijn er verschillende kleuren. In Amsterdam is het podium rood, in Eindhoven wit en in Rotterdam blauw. We maken dit jaar ook een knipoog naar luchtvaart (Amsterdam), ruimtevaart (Eindhoven) en de scheepvaart (Rotterdam).''

Niet dat mensen zich moeten verkleden, benadrukt Ewbank. ,,Dat is geen must hoor. Het is niet alsof mensen nu met een zeemanspet of in een pilotenjasje naar het festival moeten komen. Maar het kan uiteraard allemaal.''

Ondertussen wordt er druk geëxperimenteerd met een randprogramma. ,,Het festival is natuurlijk gestoeld op dj's, maar we zijn langzaam aan het uitbreiden met wat typische festivaldingetjes.'' Wat precies? ,,Dat houd ik nog even geheim.''