Theater Koningshof heeft weer toekomst

Jaren van discussie gingen er aan vooraf. Er waren tonnen extra nodig om het Maassluise Theater Koningshof overeind te houden. Maar daar komt nu een einde aan. Met een jaarlijkse subsidie van 310.000 euro moet Koningshof 'Het Bruisende Huis van Maassluis' worden. Ook kan daarmee een buffer worden opgebouwd. Daarnaast is eenmalig ruim 4 ton nodig om het pand op te knappen, zo luidt de verwachting. Ter vergelijking: het theater ontving de afgelopen jaren slechts 125.000 euro.



Maar die geschatte 4 ton én de 60.000 euro die nodig is om een filmhuis op te tuigen op de maandagavond, zorgde gisteravond nog wel voor de nodige discussie in de raad. Want, 60.000 euro is wel een heel fors bedrag, terwijl succes niet gegarandeerd is. ,,Ik vind het een bizar voorstel, wetende dat de modernste bioscoop van de regio over een half jaar in Schiedam opent'', was Maassluis Belang-fractievoorzitter Gert Jan Enzerink duidelijk in zijn commentaar.