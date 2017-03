Tien keer doen tijdens de Museumnacht in Rotterdam

Tip 1: De Tyfusquiz

Elk half uur gaat hij van start. De Tyfusquiz in het Natuurhistorisch Museum. Test je kennis van infectieziekten en andere biohazards. De vragen beloven lastig te worden. Is het platje een soa? En is snot een dode brij van bacteriën? Voor de winnaars zijn er passende prijzen.

Waar: Natuurhistorisch Museum

Tip 2: De toekomst over jeselfie

We lachen er vaak een beetje om: mediums die de toekomst voorspellen. Maar stiekem is het toch leuk om te laten doen. In het fotomuseum kan het. Daar zit het Selfie Medium klaar om de toekomst te voorspellen. Die voorspelling wordt gedaan aan de hand van een selfie. Leuk feitje: ondergetekende werd eens verteld dat ze zeven kinderen zou krijgen. Daar is nog weinig van terecht gekomen.

Waar: Nederlands Fotomuseum

Tip 3: De Kuip in avondsferen

De Kuip nodigt iedereen uit om het vernieuwde museum te bezoeken. Het is bij hoge uitzondering dat het museum in de avond wordt opengesteld. Het megadoek van de wedstrijd Feyenoord en Sevilla is vanaf de oude eretribune te bewonderen. Een drankje drinken kan in de voormalige Stadionzaal. Een must voor de supporters!

Waar: Het Feyenoord Museum

Tip 4: Flipperen op zeldzame flipperkasten

Hoe ziet je huis eruit als je flipperkasten verzamelt? Nou, een beetje zoals het Dutch Pinball Museum. Begonnen met zo’n 40 flipperkasten is de collectie bijna verdubbeld. Nog leuker: ze werken allemaal. Het flipperkastenmuseum is een echte aanrader voor wie het kroost meeneemt naar de Museumnacht. Museumhouder Gerard vertelt met alle liefde nog wat over zijn passie voor de speeltoestellen.

Waar: Dutch Pinball Museum

Tip 5: Selfie op het Witte Huis

Het Witte Huis? Staat die niet in Amerika? Jazeker, maar ook in Rotterdam. En wel aan de Wijnhaven. Zet de kuitspieren aan het werk en klim naar boven. Vanaf het dak is er een prachtig uitzicht over de stad. Nu nog maar hopen dat het weer een beetje meezit.

Waar: Mariniersmuseum

Tip 6: Leer comics tekenen

Ook zo genoten van comics vroeger? Met felle kleuren en stoere vormen? Bij het Strips! Museum staan tekenaars van Hollandsch Metaal klaar om de aanwezige cosplayers te tekenen. Wie dat ook wil kunnen, kan gerust een lesje van ze krijgen.

Waar: Strips! Museum voor het beeldverhaal

Tip 7: Bont en blauw schminken

Wie het gevoel heeft zich helemaal blauw te betalen aan de belastingdienst, kan het hart ophalen bij het Belasting & Douane Museum. Daar staan schminkers klaar om de bezoeker een blauw oog te bezorgen. Of een andere schminkcreatie natuurlijk. Dat mag ook.

Waar: Belasting & Douane museum

Tip 8: Verborgen landschappen

Letterlijk de wondere wereld van de Italiaanse schilder Roberto Fanari binnenstappen, kan bij Deelen Art. Door middel van virtual reality belandt de bezoeker opeens tussen heel onverwachte landschappen en natuur.

Waar: Deelen Art

Tip 9: Ik kook, dus ik ben

Maak een wereldreis op één plek. Dat kan bij de tentoonstelling Ik kook, dus ik ben. De reis leidt door vierduizend jaar beschaving en langs Bagdad tot Peru en van Tokyo tot ons eigen Rotterdam. De bezoeker wordt verrast door eettradities die wij niet kennen. In de smaakstudio kunnen bezoekers kennis maken met specerijen. Wie een dansje waagt in de Balzaal, wordt sowieso verrast met een hapje.

Waar: Wereldmuseum

Tip 10: Marmeren met olie