Tieners met beperking oefenen in ziekenhuis

In het Franciscus Vlietland werken sinds vorige week twaalf (licht) verstandelijk beperkte scholieren. Elke dag, in tenue, gewoon tussen het personeel en de patiënten. Een docent en een coach van de net opgerichte Job Academie begeleiden de jongeren intensief op de werkvloer. Zo kunnen zij zich in één jaar bekwamen in een beroep zonder te worden afgerekend op hun beperking.



De tieners komen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio. Nu belanden zij nog vaak met een uitkering op de bank omdat werkgevers of mbo-instellingen hen geen kans geven, of ze krijgen een geestdodende taak.



De Job Academie moet hierin verandering brengen. Het idee: wil je volwaardig meetellen, dan moet je ook volwaardig meedoen en zo worden behandeld. Het Franciscus Vlietland is de eerste Nederlandse werkgever die deze, van oorsprong Amerikaanse, aanpak omarmt.



Bevoorraden

In het ziekenhuis helpen de jongeren bijvoorbeeld met het uitdelen van de lunch aan patiënten of ze bevoorraden afdelingen. Verantwoordelijk en niet heel eenvoudig werk, maar wel repeterend en daarom - na training - geschikt voor deze doelgroep.



Na een jaar oefenen, ook met 'correct gedrag', kunnen de stagiairs reageren op reguliere vacatures. ,,Het is de bedoeling dat ze een echte baan krijgen, geen gesubsidieerde plek. Dit kost de werkgever salaris en de gemeenschap niets'', zegt coördinator Paul Meeuwsen.



Gunstig

Omdat de jongeren uit het speciaal onderwijs komen, zullen ze meetellen als werknemer met een beperking. Dat is gunstig voor werkgevers want die moeten door de nieuwe Participatiewet meer banen creëren voor mensen met een beperking. ,,En hoe fijn is het als je daadwerkelijk iets aan die krachten hebt in plaats dat ze voor spek en bonen rondlopen?''



Inmiddels tonen meer grote bedrijven interesse in de Job Academie. Na de zomer begint een tweede groep. Volgens Meeuwsen kan dit traject een uitkomst zijn voor ongeveer zestig jongeren uit de regio.