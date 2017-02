Tieners veroordeeld voor overval op supermarkt Beukelsdijk

Update Dode en zieke dieren in Rotterdamse dierenzaak

17:40 Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Dierenbescherming hebben in een dierenwinkel in Rotterdam verschillende dode en zieke dieren aangetroffen. Ook hadden dieren, die in smerige hokken zaten, niet genoeg voer en water. Een aantal hokken zat zo vol dat de dieren onvoldoende konden bewegen, aldus de NVWA.