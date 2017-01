Tientallen winterjassen voor daklozen na inzamelactie

John Hijnen begon de actie nadat de Rotterdamse politie maandag een jas van een zwerver afnam omdat die was voorzien een V'tje. Alleen erkende beveiligers mogen officieel zo'n jas dragen. ,,Iedereen spuwde op sociale media zijn gal over de actie van de politie, maar niemand die zei: laten we wat doen voor de zwervers in de stad'', zei Hijnen vooraf over zijn actie.



Vanaf 13.00 uur kon iedereen een uur lang jassen inleveren voor het hoofdpolitiebureau aan het Doelwater. Uiteindelijk hingen er tientallen jassen aan de kapstokken, veel meer dan Hijnen had verwacht. ,,Ik had misschien tien jassen verwacht, maar dit is een veelvoud. Ik was al tevreden met vijf jassen, dus ik ben nu helemaal tevreden"



Het Leger des Heils gaat de ingezamelde jassen uitdelen bij de opvang aan de Westzeedijk in Rotterdam.