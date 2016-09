Tijdcapsule over het Rotterdam 'van straks'

Natuurmonumenten vroeg kinderen deze zomer om na te denken over de groene toekomst van Rotterdam. Ideeën konden ze in de vorm van een video, tekening of verhaal inzenden.



De jury bestaat uit onder meer singer-songwriter Sabrina Starke, oud-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.



Het festival is zondag 25 september van 11.00 uur tot 17.00 uur in het Park bij de Euromast. Om 13.00 uur gaat de tijdcapsule de grond in. Lisa Wade van het Klokhuis verzorgt de presentatie.