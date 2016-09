Tina Turner duikt plots op in de Rotterdamse Kunsthal

De tentoonstelling werd vandaag geopend in de Kunsthal, naast de fotograaf waren er meerdere supermodellen.



Tina Turner is speciaal ingevlogen voor de opening, ze is bevriend met de fotograaf. Hij fotografeerde haar meerdere keren en regisseerde onderstaande clip.



Bliksembezoek

De diva landde op Rotterdam Airport en is meteen naar de Kunsthal vertrokken. ,,Ze heeft hier een uur rondgelopen," vertelt een woordvoerder van het museum. ,,Burgemeester Aboutaleb was er bij en onze directeur Emily Ansenk ook. Peter Lindbergh gaf de zangeres zelf een rondleiding."



Daarna is Tina Turner volgens de woordvoerster meteen weer vertrokken richting vliegveld. ,,Waarschijnlijk zit ze al weer in de lucht."



Voor de organistatie is de openingsdag van de tentoonstelling A Different Vision on Fashion Photography geslaagd. We dachten allemaal:,,wauw is dít Rotterdam, met al die bekende mensen."