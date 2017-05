'Titel bezegelt herwonnen geestdrift van Rotterdam'

In navolging van De Jonge sprak burgemeester Ahmed Aboutaleb gisteren van 'een fantastisch cadeau aan de stad', toen hij de selectie voorafgaand aan de balkonscène op vaderlijke wijze toesprak in de burgerzaal van het stadhuis. Nourdin El Ouali, fractievoorzitter van de door de islam geïnspireerde partij Nida, zegt het de eerste burger van Rotterdam maar wat graag na. ,,Het landskampioenschap verschaft de stad een enorme mentale opkikker, in de vorm van moed en vertrouwen. Dat moeten we koesteren.''



Zeker in een multiculturele havenstad (174 nationaliteiten) als Rotterdam, en al helemaal in tijden dat het gevaar van verdere polarisatie op de loer ligt. Tot verontrusting van velen op het stadhuis scoorden de PVV en Denk twee maanden geleden opvallend goed bij de landelijke verkiezingen in het toch al verdeelde Rotterdam. Dat zijn geen partijen die het thema 'verbinding' bovenaan hun politieke agenda hebben staan, concludeerde fractievoorzitter Jeroen van der Lee van de Partij voor de Dieren op mismoedige toon. ,,Het populisme heeft gewonnen.''



Feyenoord biedt het antigif en daar mag de stad de voetballers dankbaar voor zijn, meent El Ouali. Politieke en culturele verschillen vallen immers weg onder druk van het rood-witte succes. ,,Ik heb in de nacht van zondag op maandag amper een oog dicht gedaan, zo emotioneel was ik door al die uitingen van saamhorigheid van eerder die avond. Iedereen was aardig tegen elkaar op straat: je afkomst deed er niet toe, het was eenheid in diversiteit. Rotterdam viert de stad, dankzij Feyenoord.''



Al even opgewekt klonk gisterochtend Judith Bokhove, de fractievoorzitter van GroenLinks, die zich al fietsend een weg probeerde te banen door de mensenmassa in de binnenstad. ,,Kijk om je heen, dit is Rotterdam op z'n best. Iedereen loopt hier rond: jong en oud, arm en rijk, in alle kleuren van de regenboog. Dat is de kracht van deze stad en Feyenoord maakt dat tastbaar.''