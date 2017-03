Tom Poes steelt de show

Ook voor jongeren is de tentoonstelling, die door het museum zelf is samengesteld, aantrekkelijk gemaakt. ,,Nederlandse tekenaars hebben Tom Poes in Manga-stijl getekend en daar een verhaal bij gemaakt.’’ Manga is de Japanse versie van striptekeningen en de poppetjes staan vooral bekend om hun grote ogen. Razend populair is het onder jongeren. ,,Het is leuk om jongeren naar het museum te trekken en dat zij een link met het al oude Tom Poes kunnen leggen.’’ Want, zo verwacht Kleijnen, de tentoonstelling zal ook veel ouderen trekken, zeker omdat Tom Poes vooral twee generaties geleden een icoon was. Het echte werk is al lang geleden gestopt.



Voor de expositie heeft het museum in ieder geval gezocht naar het meest unieke materiaal. ,,We hebben inderdaad veel dingen opgespoord, onder meer uit privécollecties. Zelfs uit Engeland zijn er dingen overgekomen’’, vertelt Kleijnen trots.



De expositie is opgedeeld in verschillende thema’s. De diverse karakters uit de strip worden in speciale vitrines opgesteld. Want, zo betuigt de museumdirecteur, dan pas leer je de figuren echt goed kennen. Ook natuur is een thema. ,,Er zit ook best wat maatschappijkritiek verwerkt in de strips. Dat is erg interessant.’’ Vooral in de tijd dat heer Bommel een steeds grotere rol inneemt in de strips, wordt er meer aandacht besteed aan onderwerpen zoals ambtenarij, het milieu en omgaan met geld.