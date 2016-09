Tonnen en werkstraffen geëist in afvalzwendelzaak

Het afvalwater kwam van een olieplatform van BP. Dat bedrijf hangt een geldstraf van een half miljoen euro boven het hoofd.



Voor voormalig directeur Andreas D. van ISD en een werknemer eiste milieuofficier Luuk Boogert respectievelijk 240 en 100 uur werkstraf. De advocaten van de verdachten en de bedrijven houden maandag hun pleidooi. De rechtbank doet vermoedelijk twee weken daarna uitspraak.



Bijzonder

Gisteren begon de reeks zittingen waarin de vuilinzamelaar die zich moet verantwoorden voor het invoeren van een grote lading gevaarlijk afvalwater van een booreiland uit Angola. Het bevatte olie en chemicaliën. ,,Het gebeurt vaker dat dit in Nederland verwerkt wordt'', stelde Andreas D. ,,Alleen de hoeveelheid, 30.000 kuub, was bijzonder.''



Hij zei juist daarom de procedures rond het transport in 2010 herhaaldelijk te hebben gecheckt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de douane en het Havenbedrijf Rotterdam. Toch is volgens justitie de import uit Angola illegaal en zijn de formulieren vervalst. D. en ook de huidige directeur René van der Werf zijn laaiend over die beschuldigingen. ,,Wij kennen de procedures, de autoriteiten niet'', vindt de laatste.



Als bewijs voerden zij onder meer een e-mailtje van de ILT aan. ,,Vul maar alle twee de formulieren in , dan is het altijd goed'', antwoordde die op de vraag welke documenten nu precies geldig zijn. Het mailtje betrof een ander transport, maar is volgens ISD wel illustratief.