Tonny Vilhena heeft nu ook een eigen pannaveld

Tonny Vilhena was het afgelopen jaar een van de bepalende spelers van het kampioenselftal van Feyenoord. Vandaag werd hij als lokale held ontvangen bij zijn oude voetbalclub VDL in Maassluis. Hij was daar om een naar hem vernoemd pannaveld te openen; na bijna twee weken feesten zijn eerste publieke optreden.

Vilhena is een Maassluizer in hart en nieren. Behalve een pannaveld is er in de burgemeesterswijk ook al een voetbalkooi die zijn naam draagt. De kooi is er in 2014 mede op initiatief van Vilhena gekomen, die er zelf ook nog geregeld een balletje trapt.

Ook Feyenoord-directeur Eric Gudde - die al jaren in Maassluis woont - hield een toespraak. Want niet alleen het pannaveld werd geopend, ook de nieuwe kleedkamers van VDL werden in gebruik genomen door Bram Morin, een broer van de opa van Vilhena.