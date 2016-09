Toppers Manchester United zijn in Rotterdam

Kunstfoto Vlaardinger te bloot voor Facebook

18:10 De Vlaardingse fotograaf Look J. Boden mag van Facebook de komende zeven dagen geen gebruik meer maken van zijn account. Zijn foto We Are Trash, waarop een naakte vrouw op een prullenbak in Rotterdam ligt, wordt door het Amerikaanse bedrijf gezien als 'ongepast'. De foto is in de race voor een kunstprijs.