Betrekkelijk

Aanleiding is ditmaal de WK roeien die op de roeibaan in de gemeente Zuidplas wordt gehouden. Met 1905 deelnemers uit 70 landen natuurlijk de grootste roeiregatta ooit. Hoewel de meeste olympische sporters het toernooi aan zich voorbij laten gaan, kon de perschef het niet nalaten om te vermelden dat CNN en The New York Times ook aanwezig zijn om dit fabelachtige evenement te verslaan. Calimero zou het hem niet hebben verbeterd.



Rotterdam behoort naar eigen zeggen tot een 'handvol steden' waar sport 'simpelweg in het dna zit'. Dat u het weet. De stad heeft echter de afgelopen jaren in alle disciplines een EK of WK georganiseerd en is dus de komende tien jaar niet meer aan de beurt. Dan maar mikken op succes in andere steden. Maar ook dat viel tegen voor de zelfbenoemde sportstad. De Rotterdamse olympiërs kwamen met betrekkelijk weinig medailles uit Rio thuis. Dat 'Rotterdam' moet u overigens betrekkelijk zien. Als je traint bij een club in de Haarlemmermeer, en woont in Poortugaal, dan ben je ook 'een echte Rotterdammer'.



Het zou mooi zijn als al die investeringen in topsport iets deden voor Jan met de pet. Ook dat valt tegen. Volgens onderzoek van de gemeente kwam 62 procent van de burgers 12 keer in de afgelopen 12 maanden in beweging. Dat was ooit 59 procent. Gelukkig is de 'target' 60 procent en dus kan de bestuurlijke vlag uit. Het doel is gehaald. Waar hebben we het nog over? Ben ik te negatief?