Extra shows door run op Waardenberg & De Jong

De website sloeg op tilt toen het theater deze week de jubileumvoorstelling voor het honderdjarig bestaan van Luxor aankondigde. Binnen drie dagen waren de tien voorstellingen uitverkocht: 15.000 mensen kochten al een kaartje voor de show met Waardenberg en De Jong én Margôt Ros en Maike Meijer van Toren C.



Het theater heeft daarom besloten nog vijftien extra voorstellingen in te boeken. Dat betekent dat 37.500 mensen het theaterduo in december en januari kunnen gaan zien: een klein voetbalstadion vol. ,,Het is zeldzaam dat we zoveel kaarten in zo'n korte tijd verkopen", zegt theaterdirecteur Marc van Kaam. ,,Waardenberg en de Jong zijn een fenomeen."



Populair

Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong maakten van 1985 tot 1996 samen theatershows. Ook toen waren ze razend populair, weet oud-Luxordirecteur Rob Wiegman. ,,Die shows waren altijd zó uitverkocht als ze in de voorverkoop gingen. Hoe dat kwam? Ze deden gekke dingen, door de zaal rennen, het publiek bekogelen met vla, spuiten met een brandslang, maar het was meer dan dat. Er zat ook gevoel in."



Ze kunnen het nog, voorspelt Wiegman. ,,Wilfried is natuurlijk serieus geworden. Hij schrijft ook boeken, maar hij valt zó weer in zijn oude rol. En Martin is niets veranderd. Hij schopt en tiert, maar hij heeft een heel klein hartje. En het publiek voelt dat natuurlijk."



Ook Van Kaam denkt dat Waardenberg en De Jong de oude magie zó weer terug hebben. ,,Er zijn al wat bijeenkomsten geweest en het knettert. Ook bij de dames van Toren C trouwens, ze doen het met zijn vieren. Ik denk dat die mix een hele succesvolle cocktail is."



Van Waardenberg en De Jong zelf willen op dit moment nog niets zeggen over de voorstelling.