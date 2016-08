Torens met 'pompoenen' in kinderparadijs Speelstad Rotterdam

Een concurrent voor de Euromast? De Overijsselse pretparkbouwer Van der Most wuift de suggestie weg. ,,Nee joh, de Euromast blijft de Euromast'', benadrukt hij. ,,Dat is een fenomeen op zich.''



Toch, zijn nieuwste geesteskind heeft op een aantal vlakken wel overeenkomsten met één van Rotterdams bekendste trekpleisters. Ten eerste bieden de 'glazen pompoenen' die aan de torens van de oude AVR-centrale in Charlois komen eveneens een magnifiek uitzicht over de stad, inclusief de magische skyline van Rotterdam.



En kan er op liefst 90 meter hoogte per bol worden gegeten door maximaal acht bezoekers die van dit volgende paradepaardje van 'zijn' speelstad gebruik maken. ,,En ze draaien ook rond, hè'', voegt de wandelende ideeënmachine eraan toe. ,,Dus je ziet de hele stad tijdens de maaltijd aan je voorbij trekken.''



Reuzenrad

Alsof er nog geen vermaak genoeg is in dit hoekje Charlois, waar vroeger de afvalcentrale overuren draaide. Zo komt er het gigantische rondzwiepende reuzenrad Evolution, de Launch Coaster en nóg zo'n moorddadig apparaat voor de echte lefgozer en -meid: De Topspin. Door de oude fabriek (de kathedraal) komt nog een spectaculaire kabelbaan.



Als het toppunt van recycling en duurzaamheid probeert Van der Most zoveel mogelijk van de bestaande bouwwerken gebruik te maken. Zo schoot hem de suggestie te binnen om de oude schoorstenen een tweede leven te geven.



,,Wat kun je met die pijpen doen, bedacht ik me. De constructeurs hebben mijn voorstel doorgerekend en het kán. Het kost wel weer extra geld, toe maar.''



Elke toren krijgt vier gondels, waarin de gasten kunnen plaatsnemen. Zes hebben het speelplatform als basis, twee dalen tot in de parkeergarage. ,,Wie niet voor speelstad wil betalen maar wel in zo'n pompoen wil, kan zo toch mee. Ze kunnen een uur lang boven blijven.''



Superbollen

De 6 ton wegende superbollen hebben een draaiende vloer. ,,We hebben nu twaalf exemplaren in productie. Acht voor Rotterdam en vier voor elders. Ik verwacht dat de constructie in 2018 gereed zal zijn'', luidt de uitleg.



Terwijl het proces gaande is, rijpen er al weer nieuwe plannetjes bij Van der Most. ,,We kunnen die pompoenen ook afkoppelen, en er onder andere een mini-reuzenrad aan bevestigen.''



Hij hoopt met een investering van 15 miljoen euro toe te komen. De hoop is nog steeds dat het eerste deel van speelstad in 2017 opent.