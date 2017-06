Torenstad met wow-factor

WilhelminapierDertig jaar oud zijn de eerste tekeningen voor de Wilhelminapier, maar klaar is het dichtst bebouwde stukje Rotterdam nog niet. Niettemin zit het megaproject in zijn eindfase. Of het vlaggenschip van de Kop van Zuid een succes is? Het woud van torens maakt veel indruk, maar de begane grond kan nog wel wat sfeerbrengers gebruiken.

Midden op de Erasmusbrug wemelt het van de wandelaars met selfiesticks. De AidaPrima ligt aangemeerd aan de kade en dat brengt elke donderdag veel liefhebbers van mooie plaatjes op de been. Het cruiseschip met de rode mond en Cleopatra-ogen op de boeg is fotogeniek. Al hebben enkele toeristen achter het Luxor Theater ook het dobberende bos ontdekt. Bomen die ronddrijven in kleurrijke boeien, met zoiets geks moet je natuurlijk ook op de foto.

De Wilhelminapier in Rotterdam-Zuid, geesteskind van stedenbouwkundige Riek Bakker, heeft zich in drie decennia ontwikkeld tot een magneet voor toeristen, dagjesmensen, architectuurfans en bekende mensen. De Deense Feyenoorder Nicolai Jörgensen bewoont er een appartement, superster Madonna at er sushi, oud-president Bill Clinton bracht een officieel bezoek en zangeres Amy Winehouse trad er op tijdens een jazzfestival.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Cruiseschip Oasis of the Seas aan de kade. © Marco De Swart

Tabakspakhuis

Quote Ik woon op de begane grond. Als ik met een wijntje op de stoep zit, word ik vaak door toeristen op de foto gezet Esmee Peper Het winderige schiereiland met zijn markante palet aan hoogbouw is een van de meeste gekiekte stukken stad. Daar weet Esmee Peper alles van. De bewoonster van 't Leidsche Veem, een historisch tabakspakhuis dat (samen met de nieuwbouw) 280 studentenwoningen herbergt, vermoedt dat ze in heel wat fotoalbums zit. ,,Ik woon op de begane grond. Als ik met een wijntje op de stoep zit, word ik vaak door toeristen op de foto gezet.''



Studenten waren de allereerste bewoners van de chique Wilhelminapier, studenten wonen er nog altijd. Peper voelt zich bevoorrecht dat ze twee jaar geleden terecht kon in een woonruimte op de pier, die vernoemd is naar koningin Wilhelmina. ,,Het is hartstikke vet om hier te wonen.'' De pier hoort bij het centrum, maar ook weer niet helemaal. ,,Je hebt hier de rust, maar toch is er voldoende leven.'' Al moet ze bekennen dat ze om te stappen de Erasmusbrug oversteekt. ,,Bij mooi weer loop ik graag naar de ligstoelen op het grasveld voor Hotel New York, een heerlijke plek. Maar we missen hier wel de barretjes en cafeetjes die de pier meer sfeer zouden geven. Ook kun je hier je boodschappen niet doen.''



Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Pakhuis 't Leidsche Veem en De Rotterdam. © ANP

Lang wordt de wooncarrière van Peper op de pier niet. Ze is afgestudeerd en heeft plannen om te gaan samenwonen. Haar nieuwe stulpje kan op veel plekken staan, maar niet op de Wilhelminapier. ,,Ik zou het heel leuk vinden, maar een appartement is voor mij als starter hier niet te betalen.''

Stadsambassadeur

Wonen op de Wilhelminapier, het is alleen weggelegd voor mensen met een goedgevulde portemonnee, erkent Bram van Norden. Tien jaar was hij gemeentelijk projectleider van de Kop van Zuid, sinds zijn pensioen geeft hij er als stadsambassadeur geregeld rondleidingen. ,,Als je op de pier wilt wonen, moet je gearriveerd zijn'', zegt hij. ,,Maar dat is helemaal niet erg.''

De wolkenkrabbers van bekende architecten als Rem Koolhaas, Francine Houben, sir Norman Foster en Alvaro Siza vragen nou eenmaal om bewoners en bedrijven van enige allure. Maar dat wil niet zeggen dat anderen niets op de pier te zoeken hebben. Van Norden: ,,Hotel New York draait van begin van af aan als een tierelier. Dat heeft te maken met de plek, de wijze van de bedrijfsvoering en het feit dat alle Rotterdammers daar komen.''

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Ligstoelen bij Hotel New York © Jan de Groen

Datzelfde geldt voor het Luxor Theater, LantarenVenster en het fotomuseum. De bereidheid van cultuurinstellingen om de rivier over te steken, was van groot belang voor het slagen van het landhoofd. ,,Al gaf het wel veel discussie in de stad'', zegt Van Norden. ,,Ik werd in de kantine door collega's aangesproken met opmerkingen als: 'dat ga jij niet doen'. Woest waren ze.''

Dé pioniers van de pier waren Daan van der Have, Hans Loos en Dorine de Vos. Het drietal durfde 9 miljoen gulden te investeren in een compleet uitgewoond directiegebouw van de Holland Amerika Lijn om er Hotel New York van te maken. Een bedrag dat door de gemeente met 3 miljoen werd opgeplust. Nu vindt iedereen het niet aflatende succes heel logisch, maar toen stond het gebouw met zijn groen-koperen torentjes nog in een rauw gebied dat nauwelijks bereikbaar was.

Havenarbeiders

Rob Baris staat het desolate haventerrein van destijds nog helder voor de geest. Maanden voor New York de hoteldeuren opende, dreef de restauranthouder al Kantine Werklust op de pier, een rauwe pop-up eetzaak in de leeggekomen kantine van de havenarbeiders, die met de haven westwaarts trokken. ,,Het was een privégebied met een slagboom, een loge en een portier met een pet. Je moest echt een reden hebben om er te komen.''

Toch was Baris er direct verliefd op. ,,Het weidse uitzicht over de rivier, de desolate toestand van het terrein, de stapels aluminium broodjes, de vrachtwagens en de heftrucks; álles trok mij aan. En ik was niet de enige.'' Zijn klanten zaten op het terras en namen de rauwe boel met graagte waar. ,,Het liep meteen storm. We hebben een jaar gedraaid, maar ik kom nog steeds mensen tegen die me vertellen dat ze in Kantine Werklust hebben gegeten.''

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm De Wilhelminapier nog in bedrijf als haventerrein. © www.roeldijkstra.nl

Zonde

Dat de rauwe pier van toen de afgelopen decennia helemaal is strakgetrokken, vindt Baris geen enkel probleem. ,,Alles is tijdelijk, c'est la vie.'' Wel vindt hij het achteraf zonde dat het gebouwtje waarin zijn pop-up zaak was gevestigd, met de grond gelijk is gemaakt. ,,Het was prachtig met al dat staal en glas, maar ik had destijds geen zin om de strijd met de ambtenarij aan te gaan.'' Bram van Norden was toen nog geen projectleider, maar kan zich wel in de sloop vinden. ,,Kantine Werklust was een smaakmaker bij de start van de herontwikkeling, maar het gebouw was niet geschikt om vijftig jaar te laten staan.''

Te veel gesloopt of niet, Rutger van der Graaf van het Rotterdamse architectuurcentrum OMI vindt dat op de pier te weinig verwijzingen zijn naar de bijzondere geschiedenis van het schiereiland, dat ontstond toen eind 19de eeuw de Rijnhaven werd gegraven. Het is niet alleen een oud havengebied, maar ook de plek waar miljoenen mensen op de boot zijn gestapt, op zoek naar een beter leven aan de andere kant van de oceaan. ,,Niet dat we meteen een landverhuizersmuseum moeten neerzetten zoals in Antwerpen, maar er zou toch wel iets meer aan kunnen refereren.''

Quote Het is misschien een wat afstandelijke stad, maar al die torens bij elkaar hebben wel de wow-factor Rutger van der Graaf Niettemin noemt Van der Graaf 'het grootste stadsontwikkelingsproject van na de oorlog' spectaculair. ,,Er is sinds 1996 wel wat neergezet'', zegt de man die met zijn architectuurcentrum een rondleidingenprogramma op de Wilhelminapier opzet voor de Dag van de Architectuur op 17 en 18 juni. ,,Architectuurkenners hadden hogere verwachtingen bij de afzonderlijke gebouwen, maar de totaliteit is indrukwekkend. Het is misschien een wat afstandelijke stad, maar al die torens bij elkaar hebben wel de wow-factor.''



Hoewel de pier al klaar had moeten zijn en nog drie gebouwen ontbreken, kan volgens Van Norden toch al van een succes worden gesproken. ,,Er is een flink volume toegevoegd aan de stad, met bovendien veel kwaliteit.''