'Traditie maken van Santa Skate'

Als het aan Nederlof ligt, wordt de Santa Skate een jaarlijks evenement met honderden deelnemers en een hoofdsponsor die zich wil committen. ,,We willen er een traditie van maken en de schaatstocht groter trekken, zodat we ook meer geld kunnen ophalen. We willen er echt een ding van maken.''



De sfeer zat er gisteren al snel goed in op de schaatsbaan in Kralingen. ,,Het was heel leuk: prachtig om al die kerstmannen op het plein bij elkaar te zien'', aldus Nederlof. ,,We draaiden kerstmuziek en eenmaal op het ijs telden we af van tien naar nul. Daarna gleden de honderd deelnemers in hun kerstpakken over de schaatsbaan.''