Tranen van geluk bij weerzien met langverloren bolide

Geen mooier rood in de showroom van Mulder-Mazda dan dat van de Mazda 1800 Deluxe. Sinds kort straalt de bolide er weer, een auto die door de familie Dols wordt gekoesterd als een langverloren zoon. Opa Dols verkocht 'm in 1973, zijn eerste auto als Mazda-dealer. Op 30 mei, aan een echtpaar uit Zwartewaal. Een handgeschreven notitieboek herinnert nog aan de transactie. Voor 11.995 mocht de bolide mee. En dat maakte indruk, herinnert zoon Adrie (59) zich nog. Hoe zijn inmiddels overleden vader over de auto vertelde tijdens het avondeten bijvoorbeeld. ,,Het was zijn eerste. Die auto bracht geluk.''



De wagen bleef achter in herinnering. Tot 1989. Adrie: ,,Er kwam een auto naar de zaak, hij leek sprekend op die eerste Mazda. Ik dacht: dit kan niet. Het bleek toch dezelfde. We hebben de eigenaar gevraagd of hij een band met de auto had. Dat bleek niet zo te zijn. Hij gebruikte hem puur om van A naar B te komen. Voor 600 gulden kregen we hem terug. Hij was al flink verouderd.''



Restaurantie

Jaren bleef de Mazda in het magazijn staan. ,,We kwamen er niet aan toe om hem te restaureren'', vertelt Adrie. Zonde, concludeerde zijn team drie jaar geleden, waarna de restauratie begon. Een project van 20.000 euro.