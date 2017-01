Treinverkeer stilgelegd na brandmelding in Thalys

Ooggetuigen gezocht van Zak­ken­dra­gers­gil­de­huis in Schiedam

14:04 Hoe zag de inrichting van het Zakkendragersgildehuis in Schiedam er uit voor 1965? De gemeente Schiedam roept Schiedammers die een antwoord hebben op deze vraag op om zich te melden. ,,Vreemd genoeg is over het Zakkendragersgildehuis niet eens zo heel erg veel bekend, dus we zoeken ooggetuigen”, aldus Caroline Nieuwendijk, onderzoeker bij het Gemeentearchief Schiedam.