Trekken en duwen door de stad

Tienduizenden automobilisten die plots een andere route moeten nemen, dat is vragen om verkeersproblemen. Ondanks een maandenlange voorlichtingscampagne en een trits maatregelen als beloningsacties om de spits te mijden, ov-aanbiedingen en speciale fietsvoorzieningen zetten de mensen van de Regiodesk - zoals het verkeerscentrum aan het Kleinpolderplein in Rotterdam officieel heet - zich gistermiddag schrap.



Avondspits

Tijdens de avondspits, als een groot deel van de werkenden in het centrum van Rotterdam vertrekt naar hun huizen in Rotterdam-zuid en forensenplaatsen als Barendrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland en Spijkenisse, zal blijken wat al die voorbereidingen waard zijn. Ze houden rekening met hectische uren.



Twee verkeersleiders schakelen voortdurend tussen de beeldschermen voor hun neus. Op de ene staat een wegenkaart met drukste trajecten rood gekleurd, op de andere schakelen zij naar de live-beelden van zo'n 90 camera's in de stad. ,,Dan hebben we meteen een beeld bij het rode traject'', zegt Daniël Versteegen. ,,Oh, kijk, het rolt nog. Een rode streep hoeft nog niet zo erg te zijn. Als die streep een spin wordt met steeds meer rode pootjes hebben we een serieus probleem, want dan staan de omliggende wegen ook vast.''



Een deur verderop zitten twee verkeersregelkundigen achter laptops paraat om direct de afstelling van verkeerslichten te kunnen aanpassen. Een paar seconden langer rood hier, dan loopt het verkeer beter door daar, legt Blom uit, terwijl op de camerabeelden de stoet auto's zich in beweging zet. ,,Zo duwen en trekken we de stad leeg.'' De dagen voor de grote afsluiting zijn de verkeerslichtinstallaties al aangepast. ,,Als het goed is, zijn we alleen nog aan het finetunen.''



Kruispunten

Buiten staan tien verkeersregelaars klaar op de kruispunten waar de meeste problemen te verwachten zijn. ,,De kruisingen moeten vrij blijven'', zegt Werdekker. Als mensen met hun auto's midden op de weg gaan staan, wordt de boel geblokkeerd en loopt het alsnog vast.'' Voor het geval dat, kunnen nog dertig verkeersregelaars opgepiept worden.



Op het hoogtepunt, tegen zessen, vergt een rit van de Westzeedijk dwars door het drukste stuk stad naar de Vaanweg een dik half uur. Buiten de spits kan het in een kwartier. ,,Het valt allemaal mee'', stelt Liesbeth Werdekker voorzichtig vast. ,,Tot nu toe. We hebben geluk dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat er geen regen was. Het is al een beetje vakantietijd en maandag is niet de drukste dag van de week. Dinsdag is het altijd drukker, dus dan zitten we weer met extra mensen klaar.''