Treuren om afscheid van kraam

Boodschappen

Druk was het zeker, met 8 miljoen bezoekers per jaar, maar er waren meer kijkers dan kopers. ,,Er komen heel veel toeristen. Prachtig, maar die kunnen onze producten niet meenemen naar Venlo of Amsterdam. Mensen willen graag een hapje eten, maar komen géén boodschappen doen. En dat is precies wat de eigenaar zei: we verkopen niets. Maar je bent wél 7 dagen per week open, van 10 tot 8. Dat zijn heel veel uren.''



Misschien dat het einde van FFF een nieuw tijdperk inluidt in de Markthal, waar de kokosbollen van Madame Cocos, de Pindakaaswinkel, Momade Cupcakes en - in de nabije toekomst - Het Kroketloket de nieuwe trekkers zijn. Meer hapklare brokken, een aanbod dat beter aansluit op de nog steeds forse toeristenstroom.



De Markthal 2.0. ,,Als Fresh Food Friends zich had willen handhaven, dan zou dat alleen maar kunnen met de helft aan personeelskosten en de helft van het aantal openingsuren'', zegt Tom Rietveld van Schmidt Zeevis. ,,Maar die vrijheid heb je sowieso niet in de Markthal. Ik denk inderdaad dat die pindakaas en kroketten wel lopen. Zo gaat het nu eenmaal, het publiek maakt de dienst uit.''



Favoriete kraam

Oud-FFF-adept Sluijters baalt nog steeds van de sluiting van zijn favoriete kraam - 'Ik kwam er een paar keer per week' - maar zal de Markthal in de toekomst zeker niet mijden. ,,Er zit nog een hele goede kaasboer, je kunt er heerlijke noten kopen en je hebt nog slagerij De Groene Weg. Daar kom ik ook graag.''



En Het Kroketloket, dat op de kop van de marktvloer komt, daar is hij reuze benieuwd naar. ,,Hopelijk hebben ze ook kroketten met garnalen. Dat wordt smullen geblazen. En weet je wat het is: die hordes toeristen kopen geen vlees, maar wél kroketten.''



Over vlees gesproken: hoe zit het met de wagyuburgers die hij bij FFF had besteld? ,,Die zouden dinsdag worden geleverd. Hij zou me een belletje geven. Niks gehoord. Maar ik begrijp nu waarom.''

De Markthal-directie onthoudt zich van commentaar.