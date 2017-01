Tribunes stampvol bij Rotterdamse profclubs

Ook bij Sparta is het keer op keer vol huis. En Excelsior trekt meer publiek dan ooit. Ook na de winterstop is het dringen voor een plekje op de tribunes op Woudestein, in de Kuip en op het Kasteel.



Bij de club van Zuid heerst kampioenskoorts. De laatste twee thuiswedstrijden, tegen FC Utrecht (16 april) en Heracles (14 mei), zijn al weken uitverkocht. ,,Dat het al zo vroeg uitverkoopt maakt het extra bijzonder'', zegt woordvoerder Raymond Salomon van Feyenoord. Vorig seizoen verkochten twee wedstrijden net niet uit. Nu zijn er nog voor slechts twee thuiswedstrijden (NEC en Go Ahead Eagles) beperkt kaartjes beschikbaar, maar wie naast elkaar wil zitten, vist achter het net. De club verwacht nog deze week ook deze losse stoelen te verkopen.



Wie toch nog naar de Kuip wil, moet hopen dat de tegenstanders met minder aanhang naar het stadion komen. Dan bestaat de kans op extra kaartverkoop. ,,We merken dat supporters popelen om nog een wedstrijd te zien, dus als het kan, dan doen we dat.''