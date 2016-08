Trots na 'handjevol' plakken

Voor even veranderde Rotterdam vanavond in een stukje Rio. De deelnemers aan de Olympische Spelen in Brazilië werden in haast tropische temperaturen ontvangen door Zuid-Amerikaanse danseressen en Latijnse beats. In gloednieuwe cabrio's werden de sporters naar het Bilderberg Parkhotel gereden, waar in de tuin een onthaal van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Topsport wachtte. Na Rio, RAI en Ridderzaal nu Rotterdam, dat betekende: geen dresscode, maar luchtige kleding. De 010-selectie voor de Spelen was niet helemaal compleet. De vijf medaillewinnaars waren erbij, met nog eens vijftien sporters die buiten de prijzen waren gebleven.

'Allemaal vrouwen'

De vijf dames met eremetaal werden door de Rotterdamse sportwethouder Adriaan Visser naar boven geroepen. Visser had in zijn vakantie genoten van dag en nacht sport en gaf bokster Nouchka Fontijn mee dat ze van een 'irritant wijf' had verloren. ,,We zijn trots op een handjevol medailles, allemaal vrouwen. Daar kunnen de mannen nog wat van leren.''



Burgemeester Ahmed Aboutaleb mocht de gouden roeister Maaike Head in het zonnetje zetten. Ze kreeg een cheque van 1.500 euro uitgereikt. ,,Dat is voor ons roeiers heel veel hoor. Daar kan ik mooi van op vakantie'', sprak de Skadi-roeister, die zaterdag bij de WK roeien nog een keer wordt gehuldigd. ,,Het is goed dat de Spelen voorbij zijn, kan ik eindelijk op tijd naar bed'', zei Aboutaleb.



Ook de andere medaillewinnaars (Kitty van Male en Marloes Keetels zilver en Anicka van Emden brons) kregen bloemen en een cheque. De uitgeschakelde judoka Marhinde Verkerk werd uitgeroepen tot de meest bekende niet-winnaar. Ze gaat desondanks door met judo, verzekerde de Rotterdamse.



Wethouder Adriaan Visser en directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport bevestigden dat Rotterdam nog altijd Olympische ambities heeft. De Spelen in Rotterdam? ,,We kunnen het, maar niet alleen, samen met andere steden'', aldus Visser. ,,Maar eerst mikken we op de Jeugd Olympische Spelen van 2023.''