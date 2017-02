Trots op Rotterdams bier bij de 'Appie'

Een lokaal gebrouwen biertje bij de Zaanse grootgrutter in het assortiment, hoe is de Rotterdamse stadsbrouwerij Kaapse Brouwers dat gelukt? ,,Albert Heijn, Zaandam zelf, heeft ons gevraagd. Of we onze bieren in de supermarkt wilden leggen. Niet te geloven hè?'',reageert Casper Bregman van de brouwerij enthousiast.



Het Rotterdamse bier was al een tijdje verkrijgbaar bij een aantal filialen van drankzaak Gall & Gall in Rotterdam, ook onderdeel van Albert Heijns moederbedrijf Ahold. ,,Dat loopt goed en dat valt kennelijk op. Te gek om zo'n kans te krijgen, echt hartstikke gaaf.''



Sinds deze week zijn drie bieren uit het Kaapse assortiment - de Karel (4,9%), Harrie (6,1%) en Carrie (6,5%) - bij de Albert Heijn in winkelcentrum Prinsenland in Rotterdam-Oost te koop. Vallen de Rotterdamse bieren in de smaak, dan nemen meer 'Appies' ze op in het assortiment, legt Bregman uit, die bij de brouwerij verantwoordelijk is voor de verkoop en distributie.



Speciaal

Het bier van de Kaapse Brouwers is te koop in hun eigen café in de Fenix Food Factory op Katendrecht - op de tap en fles, bij Rotterdamse cafés en (sterren)restaurants en enkele speciaalzaken in de Maasstad. Ook een aantal bierzaken in Nederland verkoopt de bieren uit de Maasstad.



Maar hoe speciaal is het nog als je biertje bij Albert Heijn ligt, met ruim 850 winkels? ,,Nou, we blijven in Rotterdam hè? We zijn een Rotterdams merk, lekker voor Rotterdam.'' Dus als liefhebbers uit de hoofdstad aankloppen? ,,Dan komen ze het hier maar halen.''