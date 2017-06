Trouwe gast start crowdfundingactie voor herbouw Aquapark Splash

Dit tot grote tevredenheid van initiatiefneemster Kitty Piena uit Hellevoetsluis, die 20.000 euro hoopt op te halen. ,,Ik vond dat ik gisteravond gelijk iets moest doen voor deze ondernemer die ik niet persoonlijk ken maar al jaren keihard zie werken om iets moois voor de kinderen op te bouwen en dan zo hard wordt getroffen. Mijn eigen dochters beleven er ook altijd heel veel plezier aan en zijn intens verdrietig dat het park beschadigd is geraakt.



Eigenaar Erik Hazelzet van het grootste open waterpretpark van Nederland is erg blij met de actie. Hij is diep getergd nu zijn park flink beschadigd is. ,,Ik ken deze mevrouw totaal niet, maar ben haar erg dankbaar. Normaal houd ik er helemaal niet van om mijn handje op te houden. Nu kan ik echter niet anders. Ik heb 1,5 ton geïnvesteerd om dit park te kunnen opbouwen. Ik weet even niet meer hoe ik hier bovenop moet komen.’’