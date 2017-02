Nee, het was als journalist doorgaans niet genoeglijk werken met mannen als Pim Fortuyn, Ronald Sørensen en Marco Pastors. Vaak voelden ze zich - en soms terecht - miskend of niet begrepen, wat zich uitte in overdreven argwaan. Maar bijna altijd ging het gevecht tussen politicus en journalist over de inhoud. Vergeleken met de Trumpies en Wildersianen van tegenwoordig was Pim Fortuyn een heer van stand, een vrolijke lolbroek, een genuanceerd mens, dat zich volgens mij ongemakkelijk zou voelen bij de platte volksmennerij van vandaag de dag. O ja, de man kon je uitdagen, te kijk zetten, in een hokje duwen of op je nummer zetten. Op slechte dagen smeet hij de telefoon op de haak of kon je een grote mond van hem krijgen. Maar altijd had ik het idee dat het Fortuyn en de zijnen vooral ging om een betere samenleving, niet om aanzien, macht, of zoveel mogelijk pluche. In de burgerzaal van het stadhuis zag ik Pim Fortuyn in maart 2002 slikken, toen zijn Leefbaar Rotterdam veel meer zetels haalde dan in zijn natste dromen. Zoveel macht, dat was nou ook weer niet de bedoeling.



Kortom, Fortuyn en zijn mannen waren nooit vies van een potje chargeren om de boel op scherp te zetten. Maar leugens vertellen, gerespecteerde journalisten in de ban doen of grofweg in het openbaar afblaffen, ik heb ze er nooit op betrapt. Ze leken oprecht te geloven in het democratisch proces. Bijna altijd respecteerden zij hun criticasters, hoe moeilijk zoiets soms ook kan zijn.



Nee, vroeger was niet alles beter. Maar ik zou ze nu in de politiek graag weer eens zien, die fatsoenlijke populisten van toen.