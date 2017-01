Tuin onder water door lekkende leiding in Schiedam

Zorgbureau stevig aangepakt door inspectie

19:57 Zorgbureau Pinar, dat onder meer in Schiedam zit, levert in de ogen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg te slechte zorg aan haar klanten. Het Zorgbureau, met ook nog een vestiging in Brabant, krijgt drie maanden de tijd om de zorg op orde te krijgen. Als dit niet lukt, dreigt een dwangsom. De instelling kwam eerder in het nieuws vanwege een groot onderzoek naar fraude. Dit loopt nog.