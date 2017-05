Tuincentrum in Rotterdam-Prinsenland dekmantel drugshandel

Video Timor Steffens schreeuwt het uit op filmset: Alles is voor niets geweest

11:31 Danser Timor Steffens (29) is op de set van de Nederlandse bioscoopfilm Shake It Off geblesseerd geraakt aan zijn achillespees. Tijdens opnames voor Rotterdam CS zagen omstanders hoe Steffens na een dans naar zijn been greep. De opnames werden direct stilgelegd.