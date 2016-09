Tuinmeubilair in brand op dak Groot Handelsgebouw

De brand werd even na vier uur ontdekt. Omdat hij op het dak woedde en daardoor moeilijk bereikbaar was, werd groot alarm geslagen. ,,Ook de complexiteit van het gebouw was reden om veel brandweerwagens in te schakelen,'' verklaart een woordvoerder van de brandweer.



Het bleek dat tuinmeubilair op het dakterras had vlamgevat. De toedracht is nog onbekend. De politie doet onderzoek.



Op het dak zit een groot terras van The Suicide Club, een restaurant met cocktailbar dat zich er in 2015 vestigde. De brand zorgt voor dikke rookwolken boven het centrum van Rotterdam.



De brand op het dak was omstreeks half zes geblust, maar de brandweer heeft nog enige tijd nodig gehad om de verdieping eronder te controleren op eventuele brandhaarden. Die stond vol rook.



Er zijn geen gewonden gevallen. De schade is nog moeilijk in te schatten. De bitumen dakbedekking is zwaar beschadigd.