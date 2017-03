Turken bellen massaal naar Rotterdam... in de VS

Vader maakt rap over dochter met syndroom van Down

9:21 Thijs de Bruijn uit Barendrecht heeft samen met vrienden een rapnummer gemaakt over zijn dochtertje Eline die het syndroom van Down heeft. Vandaag is het Wereld Downsyndroomdag en vraagt de Barendrechter aandacht voor kinderen zoals Eline. ,,Toen we bij de geboorte hoorden dat ze Down heeft, was dat voor mij een hele schok.’’