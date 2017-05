Turks feestje gaat als een nachtkaars uit

De vleesliefhebber kan in deze keten van Turkse restaurants in ieder geval zijn hart ophalen, want de kaart - een heel boekwerk met aantrekkelijke foto's van de gerechten - staat vol met grillschotels. Daarnaast zijn er mezze, broodjes, Turkse pizza, borrelhappen, vis, noem maar op. Het enige wat we missen, zijn mooie groentegerechten. Vegetariërs moeten het doen met pastagerechten in Italiaanse stijl. Jammer, de Turkse keuken kent toch ook heerlijke groentegerechten?



De grote zaak is slim opgedeeld in verschillende ruimtes zodat het toch gezellig blijft. We zien opgedofte vriendinnengroepjes, stelletjes en gezinnen, overwegend maar niet uitsluitend van Turkse afkomst. De televisie met Turkse videoclips zorgt voor een informele sfeer.



De manti trekken onze aandacht op de kaart, omdat ze huisgemaakt zijn. Dat merken we aan de wat onregelmatige vulling van de pastapakketjes. Als we goed met kruidig gehakt gevulde exemplaren tegenkomen, is het feest, maar even vaak bijten we op louter pasta. Het flinke bord pasta is overvloedig begoten met yoghurt en tomatensaus (met pakjessmaak). We drinken er een plastic bekertje ayran (yoghurtdrank) en mineraalwater met aardbei-watermeloensmaak bij, een vloeibare versie van zure matten.