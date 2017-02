'Turks op de markt in de ban'

Rotterdams grootste coalitiepartij zegt 'meerdere serieuze tips en aanwijzingen' te hebben dat marktopzichters van de dienst Stadsbeheer zich geregeld in een buitenlandse taal -met name Turks- richten tot marktkooplieden met eveneens een migrantenachtergrond. ,,Onacceptabel'', stelt Leefbaar-raadslid Michel van Elck. ,,We wonen en leven hier in Rotterdam, niet in Ankara. Ambtenaren hebben bovendien een voorbeeldfunctie.''.



Samen met zijn collega Tanya Hoogwerf dient Van Elck vandaag schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. ,,Als zelfs ambtenaren het al vertikken zich te conformeren aan het lokale beleid, dan hebben we een groot probleem'', zegt Hoogwerf. Leefbaar ontving vooral meldingen vanaf de centrummarkt aan de Binnenrotte. ,,Maar op de Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid schijnt het niet veel beter te zijn.''