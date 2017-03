Turkse minister komt naar Rotterdam 'ondanks racistische retoriek'

Turks stemrecht

De regering van president Erdogan van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) houdt een referendum over een ingrijpende wijziging van het politieke bestel. Het parlementaire stelsel moet plaatsmaken voor een presidentieel systeem met erg veel macht voor het staatshoofd. Het plan is omstreden en AK-politici prijzen het in West-Europa onder mensen van Turkse komaf aan omdat die meestal ook Turks stemrecht hebben.

Volgens Turkse onderzoekers zijn de meeste Turkse stemmen in ons land voor de AK. Bij de parlementsverkiezingen in 2015 zouden ongeveer 115.000 van de 245.000 mensen met Turks kiesrecht in Nederland hebben gestemd en bijna 70 procent van deze kiezers koos voor de AK. Dat is een nog 'hoger AK-gehalte' dan Duitsland waar toen bij een lagere opkomst (40 procent van 1,4 miljoen stemgerechtigden) bijna 60 procent naar de AK ging. Cavusoglu was afgelopen week in de Bondsrepubliek.