SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn beende al kokend van woede de raadszaal uit, toen hij naar zijn mening onvoldoende antwoord kreeg op zijn vraag of er ook voor bewoners van Zuid betaalbare woningen in Feyenoord City worden gebouwd.

PvdA’er Leo Bruijn was uiterst kritisch op een motie van Leefbaar Rotterdam, die oproept om het spelersbudget van Feyenoord bij de opening van het nieuwe stadion – in 2022 – op 28 miljoen euro te krijgen. Daarvoor moeten ze in gesprek met ontwikkelaars, bouwers en sponsors. De SP noemde de motie al een ‘losse flodder’ en ook Bruijn vroeg zich af of het een taak van de stad is om dat af te dwingen. ,,En als het goed is zijn de mensen van Feyenoord toch elke dag bezig om geldschieters binnen te halen’’, foeterde hij.