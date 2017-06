Twee jongens zwaar gewond nadat auto op boom knalt

Alcohol

De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het lijkt erop dat de auto uit de bocht is gevlogen. In de buurt van de auto werd een fles sterke drank gevonden, maar het is nog onduidelijk of deze aan de bestuurder toebehoorde. Er is bloed afgenomen om te onderzoeken of er alcohol in het spel was. De bestuurder is aangehouden.