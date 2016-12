Twee mannen aangehouden in verband met geliquideerde Chafik Zidane

Twee Rotterdammers (25 en 24 jaar) zijn gisteren aangehouden in verband met het onderzoek naar de dodelijke schietpartij begin februari in de Rotterdamse Ameidestraat. Chafik Zidane (24), die de bijnamen ‘Willem’ en ‘Marokkaanse Willem’ had, had geen schijn van kans toen hij in Overschie werd doorzeefd met kogels. Zidane was een bekende van de politie.