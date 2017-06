Twee mannen met 26.000 euro op zak aangehouden

Jongeren plaag van Vlaardingse dierenweide: 'Ze gooien met onze lammetjes'

11:21 Ze gooien met lammetjes en jagen de grotere dieren op door achter ze aan te rennen. Jongeren in de Vlaardingse Westwijk hebben het gemunt op de dierenweide in hun wijk. 'Dit is bizar.'