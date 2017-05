Twee mensen onwel na lekkage gevaarlijke stof IJsselland Ziekenhuis

Het ziekenhuis is nog gewoon in gebruik, maar wel voor bezoekers afgesloten. Dat zorgt voor veel verwarring. Ambulances mogen geen patiënten meer aan- of afvoeren. Bezoekers zijn opgevangen in het personeelsrestaurant.

Zenuwen

Een Krimpenaar staat bezorgd te kijken naar alle commotie rondom het ziekenhuis. ,,Mijn vrouw wordt geopereerd", vertelt hij. ,,Ze waren net een halfuur met de operatie bezig toen ik het ziekenhuis uit moest. Ik wist niet wat er aan de hand was dus dat was ontzettend schrikken. Ze zou nu klaar moeten zijn, maar ik weet niks. Ik hoop dat ik snel naar binnen mag, nu sta ik buiten in de zenuwen."

Op de vloer in het magazijn lag een grote plas met perazijnzuur die inmiddels is afgedekt zodat de stof niet verder uitdampt. Het goedje heeft een penetrante geur en veroorzaakt bij inademen ademhalingsklachten. Het lek is inmiddels gedicht, aldus de zegsman. Het is volgens hem nog niet duidelijk of het vat is gaan lekken of is omgevallen.