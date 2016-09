Twee tieners aangehouden voor steekpartij Berkel

Gouden Pollepel Gouden Pollepel 2016: Rotterdamse én Dordtse winst

14:51 Voor het eerst in de geschiedenis van De Gouden Pollepel hebben we twee winnaars: DeliCees in Dordrecht, van chef Cees Timmerman en Restaurant De Jong in Rotterdam, waar Jim de Jong in de pannen roert. Beide restaurants scoorden een 8,2.