Twee ton opgehaald bij benefiet voor nieuw familiehuis Daniel den Hoed

Nog geen spoor van uit Rotterdam ontsnapte crimineel

9:22 De politie houdt er rekening mee dat de voortvluchtige gevangene Elias Adahchour (24) inmiddels in het buitenland zit. Adahchour ontsnapte een maand geleden na een bezoekje aan het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hij zat gevangen in De Schie.